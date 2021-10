Um homem de 32 anos morreu após ser atacado a pauladas na cabeça enquanto dormia em Santa Bábara do Leste, no Leste de Minas. O crime, que teria motivação passional, aconteceu na quarta-feira (6), mas a vítima morreu nesta quinta (7).

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos foram identificados por câmeras de segurança da cidade. Um deles supostamente tinha envolvimento com a companheira da vítima e já teria discutido com o homem meses atrás.

Os militares então começaram a apuração do crime tendo o homem como principal suspeito, e foi confirmado que ele esteve no local do crime. Quando localizado, ele tentou fugir, mas acabou preso.

Ainda segundo a PM, a mulher da vítima teria apresentado informações contraditória aos policiais. Mesmo assim, a corporação ainda não confirma o envolvimento dela no crime. Com a prisão do autor, ambos serão ouvidos para esclarecer as circunstâncias e o envolvimento dos participantes no homicídio.

