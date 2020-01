Flagrado usando uma suástica no braço, enquanto frequentava um bar em Unaí, no Noroeste de Minas, no dia 14 de dezembro, um homem de 57 anos foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Se a Justiça aceitar a denúncia, ele responderá por divulgar o nazismo, ato proibido pela Lei do Crime Racial. A pena pode ser de dois a cinco anos de reclusão e multa.

De acordo com o artigo 20, parágrafo 1º, da Lei 7.716/89, é proibido fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

De acordo com o MPMG, o homem fabricou, artesanalmente, a braçadeira com a suástica e a colocou no braço esquerdo, conforme faziam os nazistas na Alemanha. As investigações indicaram que o homem tem posicionamentos extremistas e conhecimento histórico sobre a 2ª Guerra Mundial – uma mostra de que tinha real conhecimento da simbologia da suástica.

O denunciado teria sido advertido por pessoas presentes no mesmo local, mas se recusou a retirar a braçadeira, de acordo com as apurações dos promotores. O caso foi filmado e viralizou nas redes sociais. No dia 18 de dezembro, a Polícia Civil informou que o homem havia sido indiciado pela postura.

A apologia ao nazismo se tornou um dos assuntos mais debatidos no Brasil na última semana, depois que o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, publicou um vídeo em que parafraseava um discurso do ministro da Propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. O vídeo foi postado na quinta-feira (16) e ganhou forte repercussão, culminando na demissão de Alvim no dia seguinte.