Um homem, armado com uma faca, invadiu um hospital na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e ameaçou funcionários, pacientes e visitantes na manhã desta quinta-feira (20). A Polícia Militar (PMMG) e quatro equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) estão no local tentando conter o indivíduo que, segundo os agentes, parece estar em um surto psicótico.

Não há registro de vítimas até o momento.

De acordo com a PMMG, o homem quebrou uma porta de vidro, subiu os andares e se dirigiu para uma parte externa, no topo do prédio.

Segundo os bombeiros, a ocorrência é delicada e requer atenção dos militares.

*matéria em atualização

