Um homem de 32 anos foi morto em São João do Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na manhã desta segunda-feira (6) após confronto com a Polícia Militar. Ele caminhava na BR-116 quando tentou atacar os agentes com armas brancas. O suspeito carregava uma corrente, um facão e um arco e flecha.

De acordo com a PM, o homem tentou atacar duas vítimas que passavam pela rodovia próximo ao trevo de acesso à cidade de Santa Margarida. Ele foi em direção ao carro em que elas estavam e acertou o para-brisa com uma corrente de ferro. O veículo ficou danificado.

Carro fica com para-brisa danificado após ataque com corrente.

A PM foi acionada e, ao se aproximarem do suspeito, os militares foram recebidos com flechadas. De acordo com os militares, ele não reagiu bem às tentativas de acalmá-lo e tentou atacar os policiais com um facão. Durante o confronto, o homem foi atingido por dois disparos de arma de fogo e morreu no local.

Testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram que o suspeito havia passado anteriormente por uma residência onde matou um cachorro a golpes de facão e ameaçou de morte um homem de 56 anos.

Fontes da PM também afirmaram que um motociclista foi atingido por uma flecha disparada pelo suspeito ao passar pela rodovia.

A Polícia Civil compareceu ao local para realizar a perícia e encaminhar o corpo ao IML.

