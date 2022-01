Um homem, de 40 anos, morreu após uma batida entre dois jet skis na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde deste sábado (22).



Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve uma das pernas amputadas devido à violência do choque entre os veículos aquáticos. De acordo com os bombeiros, banhistas que estavam no local, conhecido como “Garagem”, colocaram o homem inconsciente em uma lancha e o levaram até a frente de um restaurante próximo.



A aeronave do Corpo de Bombeiros esteve no local e o médico do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) constatou o óbito da vítima. Outras duas pessoas envolvidas na colisão tiveram apenas ferimentos leves.

