Um laboratório de drogas sintéticas que operava em três apartamentos na avenida do Contorno, no bairro Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte, foi descoberto na última sexta-feira (21) pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O material apreendido, mais de 3.300 comprimidos de ecstasy e micropontos de LSD, seria comercializado na região metropolitana da capital mineira.

Segundo informações da PMRv, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, dois suspeitos, de 26 e 27 anos, foram abordados em uma blitz no Anel Rodoviário, no bairro São Francisco, na Pampulha. Os homens estavam em um Ônix, abaixo do banco do passageiro foram encontrados 400 comprimidos de ecstasy e 250 micropontos semelhantes a LSD.

Durante a operação, os suspeitos contaram aos militares que eram de Montes Claros, Norte do Estado, e que estavam em Belo Horizonte há 10 dias com o objetivo de vender as drogas sintéticas. Os suspeitos acabaram revelando que estavam residindo em apartamentos alugados. Os militares seguiram para o local e encontraram um esquema de produção das drogas sintéticas em três apartamentos em um prédio na Avenida do Contorno.

"Foram realizadas várias diligências e, em um apartamento próximo ao centro da cidade os militares localizaram um laboratório de refino de drogas sintéticas e vasta quantidade de matéria prima, bem como, máquinas e equipamentos usados na preparação de ecstasy. Vale ressaltar que o local foi preparado para funcionar como laboratório, inclusive com revestimento acústico, capaz de inibir o barulho produzido pelo maquinário, e com isso, não gerar suspeitas na vizinhança", declarou a PMRv.

Além do material apreendido no carro, foram encontrados 1.912 comprimidos de ecstasy, 1.450 micropontos de LSD e maquinário e matéria-prima para produção e refino de drogas. Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG).

Em nota, a PCMG informou que os dois homens foram conduzidos presos em flagrante por tráfico ilícito de drogas e foram encaminhados ao sistema prisional. A investigação segue em andamento para a completa elucidação dos fatos.



