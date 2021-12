Um ônibus com 23 passageiros tombou após bater de frente com um carro, neste domingo (26), na rodovia MGC-135, nas imediações de Corinto, na região Central de Minas. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas. O coletivo partiu de Montes Claros, no Norte do Estado, rumo a Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PMRv), o acidente ocorreu por volta das 3h. Segundo relato de testemunhas à polícia, o Fiat Palio, conduzido por um homem de 34 anos, teria invadido a contramão e atingido o ônibus.

Com o choque, o motorista do Fiat morreu. Os feridos receberam atendimento médico, em ambulâncias da concessionária que administra o trecho da rodovia. Eles foram encaminhados para Curvelo.

Segundo a PMRv, o condutor do Fiat Palio, Wagner Barbosa de Freitas, não tinha habilitação. Após o documento não ser localizado, foi feita consulta no sistema, em que ficou constatado que a vítima não possuia CNH e nem mesmo permissão para dirigir. A perícia da Polícia Civil esteve no local para tentar entender as causas do acidente.

