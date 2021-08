Um homem, de 30 anos, foi preso por tentativa de feminicídio na manhã de quarta-feira (25) em Betim, na Grande BH. O suspeito teria agredido e empurrado a ex-namorada, de 20, contra um carro em movimento. Segundo a Polícia Militar, ele parou com os golpes e fugiu do local quando foi esfaqueado pela mãe da vítima, de 34.

De acordo com a PM, o casal iniciou uma união estável há sete meses, mas a jovem saiu de casa após sofrer diversas agressões físicas e psicológicas. Ela teria, inclusive, registrado dois boletins de ocorrência contra o ex-companheiro.

Na noite anterior ao crime, o envolvido teria ido até a residência atual da mulher para ameaçá-la, jogando pedras e avisando que colocaria fogo no local. Na quarta (25), ele retornou, insinuou que estava armado e avisou que ‘arrombaria’ o portão. A mulher saiu da casa e logo começou a levar chutes e socos na cabeça.

Ela foi empurrada contra um carro em movimento e continuou sendo agredida. O homem só parou quando a ex-sogra o golpeou com uma faca de cozinha. A mãe relatou que fez isso por temer pela própria vida e pela da filha, e afirmou que ‘não restou outra alternativa’.

A jovem foi levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Teresópolis com muitas lesões graves no corpo e na cabeça. O suspeito foi localizado, caído ao solo, a alguns metros do local do crime, e direcionado à mesma UPA. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que ratificou a prisão em flagrante, por tentativa de feminicídio e delito de perseguição. A vítima ainda não foi ouvida, pois continua hospitalizada. A mãe da mulher, ao que tudo indica, agiu em legítima defesa e não responderá, em razão da excludente do crime (da ilicitude), informou a corporação.

Ainda segundo a PC, o homem já tem passagem por tráfico de drogas.

A investigação segue em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município.

