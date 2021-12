O Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, está com vagas abertas para profissionais de saúde. As inscrições se iniciam nesta quarta-feira (22) e vão até 5 de janeiro de 2022. Ao todo, são cinco oportunidades para médicos e uma para técnico em patologia clínica. Veja detalhes sobre os cargos no fim da matéria.

O edital do processo seletivo simplificado está disponível neste link. As inscrições são realizadas no site da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), na opção do menu ‘Como ingressar na Fhemig / Seleção Simplificada’.

O cadastro deve ser feito pelo computador e é recomendado acessar a ficha pelos navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).

Confira detalhes das vagas:

Médico patologista (12 horas semanais), salário de R$ 2.995,77

Médico oftalmologista (12 horas semanais), salário de R$ 2.995,77

Médico cardiologista (12 horas semanais), salário de R$ 2.995,77

Médico infectologista (24 horas semanais), salário de R$ 5.801,50

Médico intensivista (24 horas semanais), salário de R$ 5.801,50

Técnico em patologia clínica (40 horas semanais), salário de R$1.700,03

