Dois jovens foram presos nessa sexta-feira (26) por suspeita de terem agredido violentamente uma idosa, de 72 anos, durante um assalto em Alfenas, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Civil, a dupla, de 22 e 23 anos, foi detida em flagrante após ação conjunta da corporação com a Polícia Militar. A vítima passa bem.

O crime ocorreu na manhã do mesmo dia. Segundo a PC, três indivíduos armados invadiram a casa da idosa, localizada no bairro Bosque dos Ipês, e exigiram que ela entregasse quantias em dinheiro que estariam guardadas em um cofre no interior da residência.

Em seguida, para forçá-la a entregar o suposto dinheiro, os suspeitos iniciaram tortura, colocando um saco plástico na cabeça da vítima. Além disso, o trio encheu uma banheira com água no intuito de realizar o afogamento da mulher. Os homens também cortaram os cabelos da mulher, que foi agredida com socos, chutes e facadas na pele.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e iniciou os trabalhos de busca pelos suspeitos. A partir do trabalho conjunto com a Polícia Civil, foi possível identificar o veículo de um dos participantes do crime.

"A perícia técnica da PCMG confirmou as informações e, com imagens de segurança da vizinhança e relatos de testemunhas, conseguimos vincular os dois suspeitos ao crime, que residem em Alfenas”, informou o delegado Márcio Bijalon. “Posteriormente, na delegacia, a vítima afirmou, inclusive, que não havia nada no cofre. Por isso estamos investigando também quem teria repassado essa informação aos três suspeitos", informou a PC.

Os investigados foram presos em flagrante por roubo qualificado e encaminhados ao sistema prisional. O suspeito de 23 anos já possuía passagens policiais por tráfico de drogas. As investigações continuam para identificação de todos os envolvidos no assalto.

"Essa colaboração entre as polícias é fundamental, porque assim temos alcançado êxito constante na repressão qualificada dos crimes violentos na cidade", afirmou o tenente da PMMG em Alfenas, André Caselato Calais.

