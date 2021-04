Idosos com 65 anos completos até 30 de abril começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Belo Horizonte nesta quarta-feira (7). A imunização será realizada entre 7h30 e 16h30 nos centros de saúde da capital e postos fixos. Já o horário de funcionamento dos pontos drive-thru é das 8h às 16h30, (confira os endereços).

É preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que apenas uma pessoa acompanhe quem será vacinado, para evitar aglomerações.

Pessoas do público-alvo com mobilidade reduzida ou acamados devem fazer o cadastro no portal da prefeitura para receber a vacina em casa.

Trabalhadores da saúde também serão vacinados

O trabalhador da saúde cadastrado precisa estar em atividade em estabelecimentos de Belo Horizonte, ter completado 50 anos ou mais até 30 de abril, não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 30 dias e não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias. A aplicação das doses nesse grupo será feita em pontos exclusivos, das 7h30 às 16h30. Veja os endereços:

- Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família: rua Joaquim Felício, 101 - Sagrada Família;

- Posto drive-thru Sala Minas Gerais: rua Tenente Brito Melo, 1.090 - Barro Preto (somente no dia 7);

- Posto drive-thru Corpo de Bombeiros (Regional Centro-Sul): rua Piauí, 1.815 - Funcionários;

- Posto drive-thru Minas Shopping (Doca 3): avenida Cristiano Machado, 4.000 - União;

- Centro de Especialidades Médicas IPSEMG: rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia.

Documentação

Documento de identificação com foto;

Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde);

Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de: Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou Contrato de trabalho; ou Relatório do CNES; ou Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – ano-calendário 2019, ou 2021 – ano-calendário 2020, com a identificação da ocupação principal declarada; ou Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.

