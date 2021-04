A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Belo Horizonte foi ampliada. A partir desta terça-feira (6), idosos com 66 anos - completos até 30 de abril - serão imunizados na capital. Ao todo, 288 mil pessoas já tomaram a primeira dose em BH.

A vacinação acontece das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde e postos fixos (confira os locais neste link). Nos postos drive-thru, o horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Para tomar a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. Belo-horizontinos do público-alvo acamados e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da PBH.

“A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas para o público contemplado nesta fase estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais antes do horário inicial”, disse a prefeitura, em nota.

Conforme determinação do Ministério da Saúde, a administração municipal não faz mais reservas de segunda dose, já que a pasta nacional garantiu novas unidades em tempo hábil para a aplicação do reforço. Por isso, todas as novas remessas são utilizadas integralmente para acelerar a proteção da população.

Outras faixas etárias

Desde a última sexta-feira (2), moradores de 68 anos começaram a receber a primeira aplicação do imunizante contra o coronavírus. Nesta segunda-feira (5), foi iniciada a vacinação do público de 67.

Leia mais:

Estado distribui mais 1 milhão de vacinas contra Covid nesta segunda; veja os públicos prioritários

Kalil e comitê se reúnem na quarta para balanço da atual situação da pandemia de Covid-19 em BH

PBH cita colapso e 'ofensa à saúde pública' em recurso contra autorização de missas presenciais