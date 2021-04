Idosos com 73 e 74 anos vacinados contra a Covid-19 em Belo Horizonte receberão a segunda dose do imunizante neste sábado. Com a chegada de uma nova remessa na segunda-feira (12), a prefeitura antecipou a aplicação do reforço nesse público, que começou a receber a proteção no último dia 26.

O complemento da imunização será nos postos fixos, extras e pontos de drive-thru, das 7h30 às 13h, àqueles que tenham recebido a primeira dose há pelo menos duas semanas, conforme indicado no cartão. O prazo para a segunda dose segue as recomendações do Ministério da Saúde, que prevê um intervalo de 14 a 28 dias na aplicação do reforço da CoronaVac. Veja os endereços clicando aqui.



É necessário que o idoso leve documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a aplicação da primeira dose.

As nove Unidades de Atendimento 24h não Covid, que estão em funcionamento nas sedes de centros de saúde, estão exclusivas para atendimentos aos casos de baixa e média complexidade não respiratórios e não está sendo feita a aplicação de vacinas.

Outras faixas etárias

Na segunda-feira (19) é a vez daqueles com 71 e 72 anos, que poderão se vacinar pela segunda vez de 7h30 às 16h30, nos postos fixos e extras, e de 8h às 16h30, nos pontos de drive-thru. Os critérios para receber o reforço são os mesmos da outra faixa etária. Confira os locais aqui.

