Dois incêndios ocorrem em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na tarde desta sexta-feira (7). O maior deles é registrado em uma área de destinação de materais metálicos, com risco de atingir casas próximas. O outro em um espaço de vegetação vizinho a galpões empresariaias. As duas ocorrências são em bairros próximos à BR-040.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 11h20, em um ferro-velho, no bairro Morada Nova. O fogo ganhou força rapidamente e as chamas altas e escuras puderam ser vistas de diversas localidades do município e até de BH. Além disso, devido à proximidade com residências, os militares precisaram agir com rapidez para controlar o incêndio.

Sete viaturas da corporação continuam em atuação no local. Por volta das 13h, porém, os agentes informaram que o fogo foi controlado, mas ainda mantinha focos pontuais. Cerca de 40 minutos depois, o rescaldo, fase final do processo de extinção do fogo, foi iniciado.

Os militares ainda informaram que as chamas não chegaram a atingir diretamente as casas, mas o calor pode ter provocado danos às mesmas. Em nota, a Defesa Civil de Contagem informou que aguarda a conclusão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate às chamas e rescaldos para realizar a avaliação nas residências da região. "Somente após a fiscalização, será possível identificar os danos e definir as medidas necessárias na região", disse..

Além desse incêndio de maior proporção, uma segunda área é queimada nas proximidades, do outro lado da rodovia que separa os bairros. Trata-se de um espaço de vegetação de um lote vago no bairro Cincão. O fogo também ameaça atingir galpões de empresas. Segundo os Bombeiros, as chamas têm menor alcance e uma viatura atua no combate.

Nesta semana, outras ocorrências de incêndio foram registradas em Contagem e em Belo Horizonte. Nessa quinta-feira (6), um apartamento foi destruído no bairro Anchieta, na região Centro-Sul da capital. Já na quarta-feira (5), uma carreta pegou fogo e travou o trânsito em frente a um shopping de Contagem.

