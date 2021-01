Os três indicadores de monitoramento da pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte registraram queda, na comparação com a semana passada. Segundo dados do último boletim epidemiológico, dessa quinta-feira (21), a taxa de ocupação das UTIs - reservadas para pacientes com o novo coronavírus - está em 81%, enquanto a dos leitos de enfermaria é de 65,7%. Já o número médio de transmissão por infectado (RT) está em 1,02.

Em 14 de janeiro, a ocupação dos leitos de terapia intensiva estava em 86,3% e a de enfermaria, 71%. O índice do RT estava em 1,08. Porém, mesmo com as ligeiras reduções, a própria PBH informou que a cidade vive, atualmente, o pior momento da pandemia. Nunca tantas pessoas foram contaminadas ao mesmo tempo.

O infectologista do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Carlos Starling, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a situação do novo coronavírus na capital, nesta sexta-feira (22), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

