O número de estudantes nas salas de aula de Belo Horizonte vai dobrar a partir de segunda-feira (23). Isso porque o distanciamento entre os alunos será reduzido de dois metros para um metro. A nova regra foi anunciada nesta quinta-feira (19) e será publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de sábado (21).

Segundo o infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de BH, as mudanças foram tomadas com base em uma série de fatores, como o momento epidemiológico e questões pedagógicas.

“Com as experiências que tivemos, principalmente das EMEIs - e não tivemos nenhum surto nesses ambientes - e consideramos que tem um ano e meio que as crianças estão sendo privadas desse ambiente, além da ampliação da vacinação”, explicou o médico.

Segundo o especialista, estudos apontam que os colégios são ambientes seguros, diferentemente do que foi apontado no início da pandemia e culminou no fechamento das instituições por mais de um ano.

Conforme o prefeito Alexandre Kalil (PSD), o Executivo vai adotar outra postura a partir de agora caso seja necessário retroceder. “Escola, diferentemente do que foi no início da pandemia, será a última coisa que vai fechar em Belo Horizonte. Se acontecer um desastre, vamos ter que fechar tudo de novo”, afirmou, em entrevista à TV Globo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de BH (SMSA) informou o distanciamento entre os estudantes graças aos “ índices epidemiológicos e assistenciais da cidade estáveis”.

