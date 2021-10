Pode chover forte em mais de 200 municípios mineiros, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois avisos de tempestades e ventos fortes foram emitidos pelo instituto são válidos até às 10h dessa sexta-feira (29).

O primeiro alerta vale para 67 municípios no Triângulo Mineiro e parte da região Sul. A chuva pode chegar a 50 mm diários, com pancadas isoladas acompanhadas de ventos de até 60 km/h. Mas a previsão é de baixo risco de alagamentos ou problemas envolvendo a rede elétrica. A lista completa de cidades incluídas no alerta está disponível aqui.

O segundo alerta diz respeito a 167 municípios no Sul, Oeste e Zona da Mata de Minas. A quantidade de chuva prevista também está próxima dos 50 mm diários e ela deve se manter ao longo dos dias. Com isso, o Inmet reforça o cuidado de moradores de morros e encostas para o risco de deslizamentos. A lista das cidades incluídas no alerta pode ser consultada aqui.

O Inmet recomeda ainda o distanciamento de árvores, pontos de alagamento e torres de transmissão. O cuidado deve ser redobrado com alterações nas encostas e movimentações de terra, assim como o uso de aparelhos eletrônicos ligados na tomada.

Esta não é a primeira vez na semana que o Instituto emite alerta de grandes proporções no Estado. Quase 300 municípios estavam sob risco de tempestades e rajadas de vento entre terça (26) e quarta-feira (27).

Em caso de emergência, a principal orientação é acionar os Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

Leia mais:

Rodoviária de BH e Aeroporto de Confins esperam movimento de mais de 220 mil pessoas no feriado

Veja como assistir on-line às celebrações do Dia de São Judas Tadeu em BH