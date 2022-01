A emissão dos boletos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022 em Belo Horizonte já está disponível no site da prefeitura. No entanto, apenas para quem pretende pagar o tributo com desconto.

Para pagar o IPTU com 10% de desconto é preciso quitar a primeira guia até 20 de janeiro e quitar, ao menos, duas parcelas do imposto de uma vez.

A primeira guia para pagamento do tributo também será enviada aos imóveis via correios nas duas primeiras semanas de janeiro.

Quem deseja parcelar o tributo pode fazê-lo em até 11 vezes com o primeiro vencimento em 15 de fevereiro e depois no dia 15 dos meses subsequentes - ou próxima data com expediente bancário. Nesse caso, no entanto, a emissão das guias só pode ser feita on-line ou em agências dos Correios.

Tire suas dúvidas sobre o pagamento do IPTU em Belo Horizonte.

