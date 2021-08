Quem passar próximo ao Mineirão, na região da Pampulha, nesta quarta-feira (18), deve ficar atento às mudanças de trânsito feitas pela BHTrans. As alterações serão implantadas a partir das 16h30, em função do jogo entre Atlético Mineiro e River Plate, pela Copa Libertadores da América.

A empresa que gerencia o tráfego da cidade informou que a avenida Antônio Abrahão Caram será interditada, na interseção com a Coronel Oscar Paschoal, sentido Antônio Carlos. Para orientar os motoristas, faixas serão implantadas nas vias.

Agentes da BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal vão monitorar o trânsito, auxiliando motoristas e usuários do transporte coletivo. Devido à operação, as linhas de ônibus que circulam no entorno do estádio também terão os itinerários alterados. Os pontos próximos ao Mineirão serão desativados, e os usuários devem buscar outros, localizados ao longo do desvio.

Protocolos

Além das mudanças no trânsito, os torcedores também devem prestar atenção aos protocolos de segurança exigidos. Para entrar, é obrigatório apresentar um teste negativo de Covid-19, feito até 72h antes do jogo. Máscaras e distanciamento maior que 2 metros também são exigidos.

Esse é o primeiro jogo com torcida em BH, após o fechamento da cidade em decorrência da pandemia. Para evitar aglomerações, somente 17.971 ingressos foram colocados à venda, o que corresponde a 30% da capacidade do local.

