Após um ano e cinco meses longe dos estádios, torcedores poderão voltar ao Mineirão na noite desta quarta-feira (18), com a partida entre Galo e River Plate, pela Copa Libertadores. A saudade e a euforia dos atleticanos, porém, deverão ser acompanhadas de atenção redobrada com as medidas sanitárias contra a Covid-19.

Quem comprou ingresso - o acesso só será permitido aos que adquiriram o bilhete pela internet antecipadamente - precisa utilizar máscaras de proteção e manter o distanciamento, que deve ser maior que 2 metros. A orientação é do infectologista Unaí Tupinambás.

“Para aquelas pessoas que vão para o Mineirão, é preciso levar uma máscara de boa qualidade, como a PFF2. . Lá, será preciso manter um distanciamento de mais de 2 metros, porque nesse ambiente as pessoas vão gritar, cantar, e quando gritam e cantam, eliminam mais vírus”, disse, em entrevista ao Hoje em Dia (veja vídeo abaixo).

Ainda segundo o membro do Comitê de Enfrentamento à Covid em Belo Horizonte, caso a máscara de proteção seja caseira, é necessário o uso de duas.

“Sempre acima do nariz e abaixo do queixo. Nós temos que manter todas essas medidas não farmacológicas até que 80% a 90% da população esteja plenamente vacinada”, concluiu.

Veja a orientação no vídeo abaixo:

Regras para o retorno

Torcedores que comparecerem ao Mineirão nesta quarta vão reencontrar o estádio com capacidade reduzida e regras específicas para barrar o contágio da Covid. Foram colocados à venda 17.971 ingressos, que correspondem a 30% das arquibancadas.

Torcedores, funcionários, colaboradores e imprensa deverão apresentar teste negativo da Covid-19. O documento deve ser impresso e ficará recolhido por 30 dias. Serão aceitos o RT-PCR ou o teste rápido de antígeno, desde que feitos até 72h antes do jogo.

Não será feita aferição de temperatura, substituída pela apresentação do exame. Os torcedores deverão apresentar o ingresso nominal e um documento de identificação com foto. A distribuição pelas arquibancadas vai respeitar um assento lateral e um frontal de distância entre pessoas de grupos diferentes no estádio. Além disso, todas as cadeiras precisam estar ao ar livre. Veja todas as regras aqui.

