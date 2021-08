Um jovem de 18 anos, que entrou armado na Escola Municipal Colibri, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e levou pertences de funcionárias e professores, foi preso nessa sexta-feira (13) pela Polícia Civil. O crime ocorreu na última quarta-feira (11).

O rapaz foi localizado após uma série de levantamentos da equipe de investigadores, nos pontos em que costumava frequentar. O suspeito foi detido pelos policiais fumando um cigarro de maconha.

Com o jovem, foi apreendida a camisa que utilizava por baixo do casaco quando invadiu a escola e rendeu as funcionárias com uma arma de fogo.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia da cidade, sob cumprimento do mandado de prisão pelo roubo. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal.

