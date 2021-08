Um rapaz de 24 anos, namorado de uma jovem morta com um tiro na nuca em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi indiciado nesta terça-feira (24) por homicídio doloso - quando há a intenção de matar.

O crime aconteceu no dia 15 de agosto, quando a suspeito brigou com outro jovem na saída de uma casa de shows, sacou uma arma e atirou. Entretanto, errou o alvo e acabou atingindo a própria namorada, de 20 anos.

De acordo com a Policia Civil, testemunhas, inclusive o outro homem envolvido na confusão, foram ouvidos. A conclusão da investigação apontou que o namorado da vítima teve a intenção de matar, mas com erro na execução.

O suspeito do homicídio, que está foragido, está com o mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo a corporação, ele ainda está com a arma do crime.

