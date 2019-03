O expediente forense da comarca de Barão de Cocais, na região Central de Minas, está suspenso entre esta segunda (25) e quarta-feira (27), devido à possibilidade de rompimento da barragem de rejeitos da mina Gongo Soco. A portaria foi expedida pela juíza Renata Nascimento Borges.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), se concretizado, o colapso da barragem poderia afetar o edifício do fórum Omar Avelino Soares, localizado à rua Afonso Pena. A mina Gongo Soco teve elevação do grau de risco para 3.

A Portaria 002/2019 também suspendeu os prazos processuais nestas datas. Tais prazos voltam a correr no próximo dia útil, que será na quinta (28). Segundo o TJMG, ficam canceladas as audiências designadas para os dias citados. As datas serão redesignadas posteriormente.

As medidas urgentes serão atendidas pela magistrada na comarca de Santa Bárbara, município da mesma região.

