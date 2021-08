O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou nesta quarta-feira (25), por unanimidade, a denúncia de feminicídio oferecida pelo Ministério Público (MPMG) contra um promotor de Belo Horizonte acusado de matar a mulher, em abril deste ano.

Foram 23 votos a 0, com todos os magistrados acompanhando o parecer da relatora, a desembargadora Marcia Milanez. "Deve sair neste ano o julgamento, seguramente vamos dar agilidade, pois tem cinco crianças esperando", disse a magistrada.

Esta é a segunda tentativa de julgamento, uma vez que em 11 de agosto a decisão foi adiada.

Durante o julgamento, nesta quarta-feira (25), a defesa do promotor tentou novamente o adiamento do julgamento alegando que não teve acesso aos dados e provas emitidas pelo MPMG. A defesa ainda avaliou que as provas contra Pinho foram obtidas de modo indevido, por meio de intimidação. O pedido foi negado.

André de Pinho foi denunciado por homicídio, qualificado como feminicídio, e com os agravantes de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ela sofreu envenenamento.

A data do julgamento ainda não foi marcada.

O crime

Lorenza de Pinho, de 41 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento do casal, no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte em 2 de abril. Conforme o boletim de ocorrência, o promotor informou aos militares que, pela manhã, percebeu que ela não estava bem e acionou a ambulância de um hospital particular. A equipe médica tentou reanimá-la, sem sucesso.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o médico, que já a tratava anteriormente, teria declarado a causa primária do óbito como pneumonite, uma inflação nos pulmões que pode ser causada por diversos fatores, ou mesmo que ela poderia ter morrido por intoxicação.

Mas o laudo do IML apontou lesões provocadas por asfixia e intoxicação. O promotor foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado, por se tratar de feminicídio, além de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima.