O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 concederão entrevista coletiva no início da tarde desta quarta-feira (25) para falar sobre assuntos relacionados à pandemia na capital.

O chefe do Executivo municipal já se reuniu com integrantes do comitê, mas ainda não se sabe o que foi discutido. A expectativa é que sejam anunciadas medidas para frear o avanço da Covid-19 no município.

De certo mesmo é que a capital mineira está há duas semanas com a taxa de transmissão por infectado acima de 1, o que indica que o vírus está circulando.

O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (24) mostra que BH chegou a 53.115 casos confirmados da doença, com 1.622 mortes.

A taxa de transmissão por infectado está no alerta amarelo. Nesta terça, o chamado Rt estava em 1,08. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid só no SUS está em 40,4% e de enfermaria está em 38,1%.