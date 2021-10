Com o objetivo de preparar ações para o período chuvoso, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) vai se reunir, na tarde desta terça-feira (19), com representantes da prefeitura no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

Participarão do encontro o secretário de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Waldir Figueiredo Vieira, além dos superintendentes da Sudecap, Henrique Castilho, e de Limpeza Urbana, coronel Genedempsey Bicalho Cruz.

Também estarão presentes o diretor-presidente da Urbel, Claudius Vinícius Leite Pereira, e os nove coordenadores das regionais da cidade.

Na noite dessa segunda-feira (18), a tempestade que atingiu a capital causou alagamentos e interdição de vias, além do desabamento de estruturas. Duas regiões de BH já registraram mais do que o dobro do volume esperado para o mês de outubro em apenas 18 dias.

BH em alerta

De acordo com a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de 50 km/h nesta terça. O alerta é válido até as 8h desta quarta-feira (20).

Além disso, os moradores devem ficar atentos aos deslizamentos de terra até esta quarta. Segundo o órgão, oito regiões de BH estão sob alerta máximo de risco geológico. Somente Venda Nova tem situação moderada.

