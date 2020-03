A Prefeitura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou, nesse sábado (28), a reabertura com restrições dos estabelecimentos da cidade. O documento prevê também que algumas posturas estão proibidas, como atividades recreativas e esportivas. Na semana passada, Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, e Montes Claros, no Norte de Minas, liberaram o comércio. Varginha, no Sul de Minas, segue sem definição e discute nesta semana se seguirá caminho semelhante.

De acordo com a prefeitura, não se trata de volta à normalidade e sim um rearranjo para fossem preservados os empregos a partir do retorno da atividade econômica na cidade. Conforme o decreto de número 3.987, todos os cidadãos deverão se comprometer com condições de higiene e de não-aglomeração. Também foram previstos cuidados para o trato com a casa e com pessoas do grupo de risco.

"A conduta da Prefeitura de Lagoa Santa sempre foi de agir de forma equilibrada e responsável para evitar a proliferação da propagação do vírus, a preservação dos empregos e a condição de subsistência das famílias de nossa cidade", afirmou o prefeito, Rogério César de Matos Avelar (PPS).

O decreto ainda prevê que as seguintes atividades estão proibidas:

Todas as atividades esportivas, caminhadas, corridas, individuais ou coletivas em áreas públicas, orla da lagoa, iate, decks, campos de futebol, etc;

Atividades recreativas; excursões, passeios, pesca na lagoa, passeio com animal nas áreas públicas;

Também estão proibidos missas e cultos e qualquer atividade que possa contribuir para proliferação da Covid-19;

Utilização de áreas públicas por bar e lanchonete ou qualquer prestador de serviço, inclusive para colocação de mesas e cadeiras.

Abaixo, seguem as recomendações da prefeitura, previstas em decreto:

Recomendações aos estabelecimentos

Todos os estabelecimentos comerciais devem limitar o fluxo de pessoas em seus recintos;

Assegurar a distância mínima de 2 metros por pessoa, inclusive nas filas de espera;

Disponibilizar álcool no preparo de 70% gel ou líquido;

Adotar medidas para evitar acesso de pessoas do grupo de alto risco;

Evitar qualquer tipo de aglomeração;

Em relação aos bares, restaurantes e lanchonetes; Evitar aglomeração e não colocar mesas e cadeiras em áreas públicas, além de respeitar o distanciamento de 2 metros entre toda as pessoas; Priorizar a entrega em domicílio se a atividade for compatível; Comunicar à Saúde municipal se alguém apresentar gripe ou tosse.

Recomendações para o contato com pessoas do grupo de risco

Evite o contato físico;

Não compartilhe objetos pessoais como talheres, toalhas, copos, etc.;

Tenha cuidado absoluto com a sua higiene e de quem frequenta a residência em outro cômodo e a higiene da própria residência.

De acordo com a prefeitura, o grupo de alto risco é formado por idosos com idade a partir de 60 anos, pacientes portadores de doenças crônicas, gestantes e lactantes.

Recomendações para pessoas do grupo de risco

Não saia de casa;

Evite a todo custo ir em estabelecimento comercial, usar transporte coletivo ou qualquer outro;

Peça um familiar, vizinho ou amigo que faça as suas compras, bem como quando possível, utilize os serviços oferecidos por telefone (delivery).

Recomendações ao entrar em casa

Retire os calçados antes de entrar em casa;

Deixe bolsas e objetos em um local na entrada de casa;

Retire a roupa e coloque em uma saco plástico ou cesto de roupas;

Vá direto ao banheiro e lave suas mãos e ou, sempre que possível, tome o seu banho;

Limpe celular, chaves, óculos com álcool gel ou líquido na proporção de 70%;

Beba bastante líquido e mantenha o ambiente ventilado e higienizado.

Recomendações ao sair de casa

Evite utilizar acessórios, prenda o cabelo;

Se estiver tossindo, use máscara cirúrgica e não deixe de entrar imediatamente em contato antes com a prefeitura pelo telefone 3688-1485;

Evite utilizar o transporte coletivo;

Evite usar dinheiro em espécie, prefira cartão.

