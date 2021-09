Uma mulher foi morta a facadas em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, ao defender o filho do ataque de um homem, segundo a Polícia Militar. O crime foi na noite dessa quarta-feira (1º). O suspeito, de 20 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a PM. a vítima, de 40, chegou a ser levada para o Hospital Margarida, na cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme a corporação, o suspeito relatou ter ido à casa da mulher, no bairro São Benedito, com a intenção de matar o filho dela por desavenças. Ao chegar, foi surpreendido pela mãe, que o mandou ir embora e chamou a polícia.

O indivíduo teria se escondido na casa de uma vizinha até que os agentes se retirassem do local. Antes de sair, ele chegou a pegar uma faca no imóvel. Quando viu o alvo, tentou investir um golpe contra ele, mas a mulher teria entrado na frente do filho e recebido quatro facadas, sendo duas no pescoço e duas nas costas.

Os vizinhos afirmaram aos militares que o suspeito fugiu para uma mata e disseram que socorreram a mulher, levando-a ao hospital, mas ela veio a óbito minutos depois de entrar no bloco cirúrgico.

A PM informou que montou um cerco próximo ao local onde o jovem estaria e conseguiu localizá-lo junto com a arma do crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

