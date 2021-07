A publicitária Vitória Zuppo, de 24 anos, passou por tempos difíceis. Logo após o parto do filho, em 17 de junho, foi diagnosticada com Covid-19. As complicações da doença a levaram para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde foi intubada e passou por tratamento com ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea - conhecida como “pulmão artificial”). Após 23 dias internada, Vitória teve alta do hospital e pôde voltar para casa. "Eu estou viva! Estou indo para casa", vibrou.

O marido da jovem, Sandro Gonzalez, contou que em 23 de junho, uma terça-feira, o pulmão da esposa já estava mais de 90% comprometido pelo vírus, e que os médicos informaram que “não tinha mais o que fazer”. As chances estavam no tratamento com ECMO, que dá suporte aos pulmões enquanto a doença é enfrentada.

Vitória, que estava internada no Hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte, começou a usar a ECMO no dia seguinte e ficou ligada à máquina até o dia 29. Algumas horas depois, a paciente foi acometida por uma embolia pulmonar e precisou voltar ao aparelho.

Nas redes sociais, Sandro publicou: “Nós nunca sabemos o quão escura pode ser uma noite. E semana passada foi assim. Depois de um diagnóstico terrível, com pouquíssimas ou senão nenhuma chance de vida, após a intubação não ter surtido o efeito esperado, minha fé foi abalada”.

Após 20 dias sem ver o filho, Vitória recebeu uma visita especial e pôde segurar o bebê nos braços no último sábado (10). "Te amo demais, meu amor", disse, com muita emoção. No domingo (10), recebeu alta da UTI e finalmente voltou para casa nesta terça-feira (13).

A jovem foi recebida pela família e amigos na porta do hospital com muitos balões, cartazes e sorrisos. Ao lado do marido, e com Benjamin nos braços, Vitória já está com a família.

“Você surpreendeu a todos nós com uma força e vontade de viver sem limites. Não tenho palavras para descrever um dia como o de hoje”, disse Sandro nas redes sociais.

