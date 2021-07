O prefeito Alexandre Kalil (PSD) tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (13), em Belo Horizonte. Com 62 anos de idade, Kalil está na faixa que é imunizada com o reforço três meses após a primeira dose nesta data na capital.

O chefe do Executivo municipal recebeu o composto químico desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca no 1º batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na rua Piauí, na região Centro-Sul da cidade.

Já a primeira dose da vacina foi aplicada no gestor no dia 21 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro Santo Antônio, na mesma região.

Inicialmente, a segunda dose de Kalil estava programada para ocorrer em 19 de julho. No entanto, com a chegada de mais doses, a vacinação dos idosos de 62 anos foi antecipada para esta terça.

Vacinação

Enquanto nesta terça é dia de moradores de BH com 62 anos receberem o reforço da vacina, nesta quarta (14) e sexta-feira (16), recebem a primeira dose os moradores de BH que tenham (ou vão completar até 31 de julho) 42 e 41 anos, respectivamente. Veja o cronograma completo:

13 de julho, terça-feira: segunda dose para idosos de 62 anos;

14 de julho, quarta-feira: pessoas de 42 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos;

16 de julho, sexta-feira: pessoas de 41 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

17 de julho, sábado: segunda dose para idosos de 60 anos.

