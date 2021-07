Após a Prefeitura de Belo Horizonte liberar a volta ao ensino presencial dos alunos do ensino médio, nesta sexta-feira (23), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que a rede estadual dará continuidade ao retorno híbrido, seguro, gradual e optativo na capital.

Segundo a pasta, a rede estadual na metrópole tem ao todo 226 escolas. Dessas, 121 ofertam os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), para cerca de 34 mil alunos. Essa etapa já teve a retomada em 12 de julho.

Já os anos finais no ensino fundamental (6º ao 9º) são ofertados em 135 instituições. Dessa etapa está previsto o retorno híbrido, em 3 de agosto, de até 10 mil alunos que estão matriculados no 9º ano.

O ensino médio é ofertado em 133 escolas estaduais de Belo Horizonte. Nesta etapa, apenas o terceiro ano tem a retomada prevista para o próximo dia 3, correspondendo a aproximadamente 22 mil alunos.

Mas o retorno é facultativo e a decisão cabe às famílias. “Sendo assim, nos casos em que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o aluno ao ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto para garantir a continuidade dos estudos”, explicou em nota a SES-MG.

No modelo de ensino híbrido há alternância de uma semana de atividades presenciais na escola e uma semana remota. A escola poderá organizar rodízios, conforme a necessidade, respeitando sempre o distanciamento mínimo entre os estudantes na sala de aula.

Ainda de acordo com a secretaria, a retomada das atividades presenciais na rede estadual está seguindo rigorosamente todos os protocolos sanitários, desenvolvido em conjunto por especialistas nas áreas de saúde e educação, e balizado por critérios técnicos que orientam as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19. “Todas as escolas estaduais realizaram um checklist criterioso para aplicação das adequações necessárias no ambiente, com regras de distanciamento e disponibilização dos equipamentos de proteção e produtos de higiene e limpeza”.

Segundo a pasta, o avanço para outros níveis de ensino será avaliado após 14 dias de retorno.

Até o momento, em Minas, são 450 escolas, em 62 municípios, que iniciaram as atividades presenciais com o 3º ano do ensino médio. Em todas as etapas de ensino, a retomada já soma 751 escolas em todo estado.

Leia Mais:

Taxa de transmissão do novo coronavírus volta a cair em Belo Horizonte e chega ao nível de controle

Betim lança formulário para saber opinião dos pais sobre volta das aulas presenciais

Veja quais são as regras para o retorno de estudantes do ensino médio às aulas presenciais em BH