Minas dá mais um importante passo no combate ao novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta terça-feira (9), 704.914 pessoas já se recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Conforme o levantamento, outros 59.283 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento. Segundo a SES, esse é o menor número de mineiros em tratamento desde 15 de janeiro, quando 57.969 pessoas eram acompanhadas pelo Estado.

No entanto, o número de casos segue crescendo. Nas últimas 24 horas, 3.972 novos casos da doença foram registrados, totalizando 780.187 infectados. No mesmo período, 23 pessoas perderam a vida por complicações do vírus. Ao todo, já foram computadas 15.990 vítimas, espalhadas em 749 municípios.

Vacinação

Minas já vacinou 317.456 pessoas contra a Covid-19. Deste grupo, 33.280 já receberam a segunda dose do medicamento. Ao todo, o Estado já recebeu do Ministério da Saúde 1.171.180 unidades do medicamento. Destas, 852.460 foram distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde e 789.022 encaminhadas para os municípios. As restantes ficaram armazenadas em URS.

Imunização em BH

No primeiro dia para cadastro dos idosos com 89 anos ou mais que desejam se vacinar contra o coronavírus, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) recebeu mais de sete mil inscrições para o recebimento da primeira dose.

Agentes da administração municipal nas regionais Oeste e Barreiro entraram em contato com parte do grupo, agendaram as visitas e foram até as residências para iniciar a aplicação. Os agendamentos ainda podem ser feitos; clique aqui para saber como proceder.

