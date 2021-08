O governo de Minas Gerais vai distribuir 947.810 doses de vacinas contra a Covid-19, nesta quarta-feira (18), às Unidades Regionais de Saúde (URSs). As remessas serão entregues por via aérea e terrestre.

Para as URSs de Patos de Minas, Teófilo Otoni, Uberlândia e Unaí, os imunizantes serão enviados por aeronaves, saindo do Aeroporto da Pampulha. Para as demais unidades, a distribuição acontecerá na Central Estadual de Rede de Frio, no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte.

As vacinas são referentes aos lotes 39° e 40º, que contam com 453.960 doses da Pfizer, 301.250 da AstraZeneca e 192,6 mil da CoronaVac.

Leia mais:

Taxa de transmissão da Covid chega a 1 em BH e volta ao nível de alerta

Toda a população com mais de 18 anos será vacinada em menos de 20 dias em BH; confira o cronograma

Nove dos 12 casos da variante Delta confirmados em Minas ocorreram por transmissão comunitária