Na manhã desta terça-feira (21), quatro familiares de pessoas que foram intoxicadas ou que fazem fazem parte da lista de casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol em Minas estão sendo ouvidos na 4ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, no bairro Estoril. Na segunda (20), três parentes já haviam sido ouvidos.

Segundo o delegado Flávio Grossi, que está à frente do caso, trata-se de uma nova fase de investigações. Segundo ele, a equipe de investigadores trabalha em duas frentes: numa, tenta verificar se de fato as intoxicações envolvem rótulos da cervejaria; noutra, busca saber quais foram as circunstâncias em que tanques da fábrica foram contaminados. O teor dos depoimentos não foi divulgado.

Até esta terça, são 21 os casos suspeitos de intoxicação no Estado. Os dois últimos registros que entraram na lista da Secretaria de Estado de Saúde são de homens, moradores de Belo Horizonte.

Ao todo, 19 homens e duas mulheres estão tendo as notificações acompanhadas pela Secretaria. Em quatro dessas pessoas, a intoxicação por dietilenoglicol foi confirmada em testes de laboratório. Uma dessas pessoas morreu. Outras três mortes continuam como "suspeitas".

A morte confirmada ocorreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Paschoal Dermatini Filho, de 55 anos, morava em Ubá, na mesma região, e faleceu em 7 de janeiro. Sobre os demais óbitos, dois ocorreram em Belo Horizonte - na quarta (16) e na quinta-feira (17) - e um em 28 de dezembro, em Pompéu, na região Central.

Dos 21 registros que estão sendo acompanhados pela SES, 14 são de moradores da capital. Os restantes são de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, Nova Lima, na Grande BH, Pompéu e São João Del Rei, na região Central, São Lourenço, no Sul de Minas, e Ubá e Viçosa, na Zona da Mata.

* Com Bruno Inácio.

