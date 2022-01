A Polícia Civil identificou, na madrugada desta segunda-feira (10), mais três vítimas da tragédia em Capitólio. O acidente, ocorrido no início da tarde de sábado (8), deixou dez pessoas mortas.

Conforme informou a corporação nesta manhã, os identificados foram Geovany Gabriel Oliveira da Silva, de 14 anos e natural de Alfenas (MG); Geovany Teixeira da Silva, de 38 anos, natural de Itaú de Minas (MG) e Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 anos, nascido em Passos (MG).

As identificações, assim como as de outras cinco vítimas, foram feitas por exame de papiloscopia (impressão digital). Ainda de acordo com a Polícia Civil, todos os corpos já foram retirados pelos familiares e as investigações seguem em andamento para verificação de outras duas vítimas.

Já identificados

Nesse domingo (9), a polícia identificou cinco pessoas, sendo Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG); Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia (SP); Mykon Douglas de Osti, de 24 anos, natural de Campinas (SP); Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas (SP), e a esposa, Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG).

