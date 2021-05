O motorista que circula pelo Complexo da Lagoinha, na região Central de Belo Horizonte, deve redobrar a atenção por causa da manutenção preventiva em viadutos e contenções do local.

Por causa das intervenções, o acesso à pista do Move do Túnel da Lagoinha, no sentido Centro/Bairro, está interditado. Os ônibus irão trafegar pela pista mista, nesse sentido, retornando à pista do Move após a saída do túnel, próximo ao cruzamento da rua Pitangui. Segundo a PBH, faixas e sinalização vão orientar os condutores sobre as mudanças.

Os trabalhos são realizados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Os serviços devem ser concluídos em até cinco meses.

As obras, com investimento nesta etapa de aproximadamente R$ 800 mil, fazem parte do programa de manutenção preventiva da prefeitura de estruturas chamadas “Obras de Arte Especiais” (OAE´s), que incluem viadutos, pontes, trincheiras e passarelas.

