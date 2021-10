Um publicação no Instagram da cantora MC Melody causou polêmica no fim de semana em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Horas depois de se apresentar na cidade no domingo (10), a artista publicou uma foto afirmando que tinha sido assaltada, mas a reviravolta do caso gerou inúmeros comentários.

Na imagem, a jovem de 14 anos aparece sentada às margens de uma rodovia, com as mãos na cabeça - na legenda, ela dizia "fui assaltada!" Confusos, alguns seguidores ficaram preocupados com a cantora. "Melody vc tá bem?", perguntou o influencer Bruno Berti. O youtuber mineiro Lucas Rangel, por sua vez, fez brincadeiras com a situação. "Pelo menos não levou celular".

Minutos depois, Melody publicou um vídeo nos stories em que aparecia correndo aparentemente desesperada. Tendo em vista que ela publicou imagens do show na cidade, moradores da região e fãs ficaram horas sem saber o que realmente tinha acontecido.

Assalto desmentido

No fim da noite do domingo, uma nova publicação de MC Melody encerrou o mistério. O suposto assalto na verdade era uma ação de marketing da cantora, usada no lançamento de uma música chamada "Assalto Perigoso".

Lucas Rangel, que já tinha comentado na publicação anterior, ironizou o novo post. "Amei que o ladrão ainda topou filmar!!!", disse. Enquanto muitos elogiavam o marketing da artista, outros se mostraram insatisfeitos com a brincadeira. "Tenha dó", comentou uma seguidora. "A noção foi junto com assaltante né??? Aff…", criticou a compositora, modelo, cantora e drag queen Sophia Barclay.

O número de seguidores de Melody na rede social aumentou em mais de 100 mil após a publicação do suposto assalto. Moradores de Teófilo Otoni, por outro lado, criticaram a "falta de tato" da cantora e cobram pedido de desculpas dela.

A reportagem do Hoje em Dia tentou entrar em contato com a MC, mas ainda não teve retorno.

