As forças de segurança de Minas Gerais informaram, nesta quarta-feira (19), que metade dos 30 blocos de rua de Belo Horizonte que utilizam carros de som nos desfiles do Carnaval apresentam algum tipo de irregularidade. Para que a folia ocorra sem problemas, o Estado garantiu que montou uma força-tarefa para regularizar a situação dos veículos. Contudo, não há garantias de que todos os veículos serão liberados antes de sábado (22), quando a festa terá início.

Diretor do Detran, o delegado Kleyverson Rezende garantiu que o órgão está preparado para legalizar, de imediato, todos os 15 carros, como os trio elétricos, que estão irregulares. "Mas temos etapas a serem seguidas, e não depende só do Detran", frisou.

Antes da vistoria no órgão, os proprietários dos veículos devem conseguir o Certificado de Segurança Veicular, que é emitido por empresas particulares credenciadas ao Denatran e Inmetro. "Estamos empenhados e aguardando a demanda. E, na medida que ela for entrando, vamos solucionando", disse.

Rigor

Representantes dos blocos reclamam que, nas mais de 480 reuniões realizadas para discutir sobre o Carnaval, em nem momento foi citado a exigência deste documento. Foi o que afirmou a advogada e produtora dos blocos Daquele Jeito e A Roda. "Todos esses caminhões detém um laudo de inspeção técnica fornecido por uma empresa credenciada pelo Denatran, o que está sendo exigido agora é um requisito de alteração do veículo", disse.

Segundo ela, "nunca houve orientação da Belotur sobre essa alteração exigida agora. Todos os informativos só falam sobre a autorização da BHTrans, que é o que estes veículos têm", falou. A advogada entrou com uma ação no TJMG para que os blocos possam sair sem medo de serem parados ou os caminhões apreendidos no Carnaval.

Detran, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar rebatem a acusação, alegando que a legislação está em vigor desde 2008. "A responsabilidade de estar legal é do trio e do organizador. O bloco não pode ser liberado a qualquer custo, por causa dos riscos aos foliões", destacou o tenente-coronel Péron Batista da Silva Laignier, dos bombeiros.

"A partir do momento que a legislação é vigente, ela é exigida", completou Rezende.

Então, Brilha! é um dos blocos que utilizam trio elétrico

Segurança

As irregularidades dos trios não foram detalhadas pelas forças de segurança, mas há casos em que o combustível estava ao lado dos geradores. "Os geradores podem aquecer e gerar até um incêndio. É uma preocupação com a sociedade e com os foliões", defendeu o tenente-coronel Alisson de Lima, comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

O oficial destaca que a corporação, que foi criticada por determinar a apreensão de dois veículos no último fim de semana, não é contra a folia "Pelo contrário, somos favoráveis. Mas queremos que o melhor Carnaval do Brasil e o mais seguro e, por isso, preocupamos com a prevenção", frisou.

Além da documentação, os bombeiros vistoriam outros quesitos, como presença de extintor, isolamento e barreiras. "Se detectarmos alguma possível irregularidade, acionamos a PM ou a Guarda Municipal", detalhou o tenente-coronel Péron. Em caso de risco iminente, a própria corporação pode interditar o desfile ou impedir a circulação dos veículos.

Comunicação

Superintendente de Integração da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Leandro Almeida informou que o Estado abriu um canal direto para que os representantes dos blocos tirem dúvidas sobre as exigências. "Terá um 0800 283 01190. Vai funcionar 24 horas e a Polícia Civil vai explicar a força-tarefa que está aberta para atender todos em caso de necessidade.

*Com Juliana Baeta

Leia mais:

Detran poderá ter força-tarefa para liberar trios elétricos antes de desfiles de bloquinhos em BH

Briga por arma de artes marciais termina com um morto e dois presos na Praça 7