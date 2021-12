O intervalo entre trens no metrô de Belo Horizonte será diminuído no feriado desta quarta-feira (8), que celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a medida visa atender o fluxo de pessoas motivado pela abertura do comércio na data.

O tempo entre os trens será de 15 minutos desde a abertura do metrô (5h15 para quem já tem bilhete ou cartão e 5h40 para quem precisa passar pela bilheteria) até às 9h30. A partir desse horário, o intervalo passa a ser de 20 minutos até o fechamento, às 23h.

Usualmente, o intervalo entre os trens no metrô de BH é de 20 minutos durante todo o dia em domingos e feriados.

A abertura do comércio durante o feriado municipal foi anunciada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) na última sexta (3). A medida faz parte do movimento de recuperação das vendas perdidas durante a pandemia com o período natalino.

Durante a greve dos ônibus na capital, a carência de opções de transporte foi motivo de preocupação para os comerciantes, que se manifestaram pelo fim da paralisação.

