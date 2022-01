Quase metade dos municípios mineiros decretaram situação de emergência em decorrência dos efeitos do período chuvoso. Segundo balanço atualizado da Defesa Civil Estadual nesta quinta-feira (27), são 408 cidades em alerta - duas a mais que o levantamento dessa quarta (26).

Os dados mostram que 56.851 mineiros precisaram sair de casa durante este período chuvoso, que começou em outubro do ano passado. São 8.101 desabrigados e 48.750 desalojados, além dos 25 mortos espalhados por 18 cidades. As vítimas da tragédia de Capitólio, no Sul do Estado, ainda não foram contabilizadas - elas serão incluídas após o fim das investigações.

Previsão do Tempo

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que Minas registre as conhecidas "chuvas de verão" em quase todo o Estado, devido à junção do calor e umidade durante o dia. As regiões Norte e Oeste, por sua vez, podem receber pancadas de chuva além do esperado.

Nesta quinta, a temperatura mínima registrada foi de 15ºC, e a máxima prevista pode chegar aos 34ºC. A partir desta noite, o órgão prevê avanço de uma frente fria sobre o litoral Sudeste do Brasil, influenciando as condições de tempo também em Minas. A previsão completa do órgão pode ser encontrada aqui.

