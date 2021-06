Nas últimas 24 horas, Minas confirmou 283 mortes por complicações provocadas pela Covid-19, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) deste sábado (12). Pelo quarto dia consecutivo o número foi superior ou igual a 270 vidas perdidas.

De acordo com o levantamento, em um dia, 10.653 pessoas testaram positivo para o coronavírus. Ao todo, 1.678.558 mineiros já se infectaram com o vírus. Destes casos, 42. 872 evoluíram para óbitos.

Por outro lado, 1.541.704 pacientes se recuperaram da enfermidade. Outros 93.982 seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Segundo o Vacinômetro, painel da SES que monitora a vacinação no Estado, 5.374.898 mineiros foram imunizados com a primeira dose, número equivalente a 72% do público-alvo. Desse total, 2.531.714 foram contemplados com o reforço.

Ao todo, Minas já recebeu 10.700.956 unidades, entre CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

