As chuvas intensas, como as que ocorreram nessa segunda-feira (27), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, devem ser registradas por todo o Estado nos próximos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital, entretanto, o sol deve predominar e a chuva acontece de forma isolada e irregular, sem volume significativo.

Demais regiões

De acordo com o Climatempo, a previsão para quarta (29) é de sol, mas com pancadas de chuva nas regiões do Centro e Sul de Minas. Há também risco de temporais isolados na Zona da Mata.

Segundo o site, os temporais que chegam ao Estado são causados pela passagem de uma frente fria pelo Sudeste do país, que vai continuar levando umidade por toda a região.

Já o Inmet alerta que, nos próximos dias, estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas também no Sudoeste e Campo das Vertentes.

Segundo a previsão do Inmet, Norte e o Triângulo devem passar por situação diferente. O tempo segue firme e seco nesses locais e a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia.

