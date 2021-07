Minas precisa aplicar 74 mil doses contra Covid por dia para cumprir a promessa de vacinar todos os maiores de 18 anos até setembro. A média foi calculada de domingo a domingo, levando-se em conta a população ainda desprotegida.

A meta é viável, mas depende da oferta regular e crescente de imunizantes nos próximos meses. Além disso, muitas prefeituras não seguem com os postos de saúde abertos aos fins de semana. De janeiro até agora, pouco mais da metade (56%) dos 14 milhões de mineiros, incluídos no público-alvo, receberam a primeira dose.

Em junho, o Estado bateu recorde de vacinas recebidas durante a campanha. Naquele mês, a média de imunização a cada 24 horas foi de 77 mil pessoas.

Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunização em Minas (SBim-MG), Jandira Campos Lemos, o sucesso na vacinação de outras doenças, como febre amarela e influenza, é exemplo da capacidade organizacional do Plano Nacional de Imunização.

“Tendo a vacina, os municípios têm expertise para se organizar e fazer essa vacinação”, avaliou a especialista. Segundo a médica, com a entrega de uma maior quantitativo de doses nas últimas semanas, o calendário deve ser cumprido dentro do prazo estipulado pelo governo estadual.

Ao mesmo tempo, a especialista afirma que as prefeituras não podem deixar de se organizar para aplicar o reforço. Ela lembra, ainda, que a queda dos indicadores confirma a eficácia das vacinas administradas no país. “À medida em que as pessoas são vacinadas, os casos graves diminuem, e as internações e a pressão hospitalar também”.

Além disso, Jandira alerta a população sobre a escolha dos imunizantes na hora da aplicação. “Toda vacina é boa e protege. Não é a que eu gosto. É a que tem. A melhor é a primeira que chegar”, disse.

Novas remessas

Nesta sexta-feira, Minas recebeu mais 351 mil doses de vacinas contra o coronavírus, entre Pfizer e CoronaVac. Ainda neste mês, a Secretaria de Saúde espera receber mais 428 mil unidades da Sputnik V. A compra do produto está sendo negociada com um fundo russo.

