O novo coronavírus causou 50.225 mortes no Estado desde o início da pandemia, em março do ano passado. As últimas 166 foram registradas em 24 horas, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O balanço também foi atualizado com o número de casos da doença no Estado. Em um dia, foram 5.668, somando um total de mais de 1,9 milhão de contaminados pela Covid-19 no território mineiro.

Desse número, mais de 1,8 milhão de pessoas estão recuperadas e 56.954 seguem em observação, internadas ou em isolamento social.

A taxa de letalidade da doença no Estado está em 2,6%, sendo que 67% dos óbitos são de vítimas que tinham alguma comorbidade.

Imunização

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, mais de 9,6 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em Minas. Deste grupo, mais de 3,3 milhões foram contemplados com o reforço.

Outros 367.273 receberam doses únicas da Janssen. Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 16,6 milhões de doses do imunizante, sendo​ 16,1 milhões distribuídas aos municípios.

