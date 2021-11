Minas Gerais registrou 29 mortes pela Covid-19 em 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira (11). No total, segundo a pasta, são 55.849 vidas perdidas para o vírus no Estado desde o começo da pandemia, em março do ano passado.

No mesmo período de um dia, a SES confirmou também 930 novos casos do coronavírus, que agora chegam a 2.194.806. Desse número, 2.120.608 pacientes se recuperaram, e outros 18.349 seguem em acompanhamento.

O levantamento da pasta mostra que todos os 853 municípios mineiros já registraram ao menos um caso da doença, e apenas dez deles não têm nenhuma morte confirmada. São eles: Aricanduva; Campo Azul; Cedro do Abaeté; Desterro do Melo; Estrela do Indaiá; Patis; Pedro Teixeira; Santana dos Montes; Serra Azul de Minas e Serra da Saudade.

Vacinação

De acordo com o Painel Vacinômetro da SES, cerca de 12,5 milhões de pessoas já estão imunizadas com duas doses ou dose única em Minas, o que corresponde a quase 70% da população acima dos 12 anos. Considerando toda a população mineira, a imunização completa está em 59%.

A primeira dose do imunizante foi aplicada em 16.156.898 pessoas, das quais 12.068.983 também receberam a segunda dose. Uma terceira dose, ou dose de reforço, foi necessária para 1.250.999 mineiros. Por sua vez, a vacina da Janssen, que é administrada em dose única, foi aplicada em 494.215.

Leia mais:

BH libera shows para público em pé e espaço que possibilite dança; confira regras

Uso da máscara de proteção contra a Covid deve ser flexibilizado 'em breve', diz Zema