Nas últimas 24 horas, Minas registrou 4.911 novos casos da Covid-19, conforme dados do boletim epidemiológico deste sábado (24), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Ao todo, são 1.933.302 infecções desde o início da pandemia.

Conforme o levantamento, no período de um dia, 175 pessoas morreram por complicações do coronavírus no território mineiro. Já são 49.675 vidas perdidas por conta da doença desde março do ano passado.

Dos 853 municípios, pelo menos 839 confirmaram ao menos uma vítima do vírus. Atualmente, a taxa de letalidade da enfermidade está em 2,6%.

Por outro lado, 1.824.555 pessoas já se recuperaram no Estado. Outros 59.072 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Vacinação

De acordo com o Vacinômetro, 9.222.359 mineiros foram vacinados contra a Covid. Deste público, 3.148.456 tomaram o reforço. Outros 327.357 receberam o imunizante da Janssen, administrado em dose única.

Leia mais:

BH aplica segunda dose de vacina contra Covid-19 em moradores de 52 anos neste sábado

PBH define pontos fixos de ‘repescagem’ para 2ª dose da vacina contra Covid-19