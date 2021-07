A população de Belo Horizonte com 52 anos que já tomou a primeira dose da CoronaVac poderá completar a imunização contra a Covid-19 neste sábado (24). Hoje, excepcionalmente, os postos fixos, extras e o drive-thru funcionarão das 8h às 13h.

No momento da vacinação, as pessoas dessa faixa etária precisam seguir as seguintes orientações:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Apresentar cartão de vacina com a primeira dose

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Os convocados devem se vacinar nos locais listados para cada grupo. Os postos, que são específicos para cada público, estão disponíveis no portal da prefeitura. Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os endereços antes de se deslocar, pois passam por alterações diariamente por questões de logística.

Prazo

Os belo-horizontinos que foram convocados para receber o reforço têm uma semana, contada a partir da data marcada, para comparecer aos postos de saúde e tomar a segunda dose. Caso contrário, irão para o fim da fila de imunização. O anúncio foi feito pela PBH na quarta-feira (21).

A administração municipal informou, ainda, que os imunizantes armazenados para completar o esquema vacinal de quem já recebeu a primeira dose, mas não voltou no prazo estipulado, serão usados na ampliação da campanha. Isso significa que a pessoa vai ter que esperar a chegada de novas remessas.

