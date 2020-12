Minas Gerais atingiu importante marca no combate à Covid-19 nesta segunda-feira (7). Segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Estado chegou à marca de 400.155 recuperados da doença.

Conforme o levantamento, outras 31.690 pessoas ainda seguem em acompanhamento, sejam internadas ou em tratamento domiciliar.

Segundo o boletim, nas últimas 24 horas, o Estado registrou 871 casos da enfermidade, chegando a 442.186 infectados pelo coronavírus. No mesmo período, foram atestadas cinco mortes por complicações da Covid. Ao todo, 10.341 pessoas perderam a vida por conta do vírus.

Belo Horizonte, com 55.956 confirmações da doença, é o epicentro da pandemia em Minas. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vem logo em seguida, com 39.306 casos.

Alta nos casos não recuperados

As mais de 31 mil pessoas diagnosticadas com Covid-19 que ainda não se recuperaram da doença representam o maior número de pacientes em acompanhamento no Estado desde o dia 2 de setembro, quando o registro foi de 31.273 casos não recuperados.

Em 29 de novembro, eram 26.174 pacientes em acompanhamento em Minas. Somente entre segunda-feira (30) e esse domingo (6), foram confirmados 24.980 novos infectados pela Covid – isso representa 5,6% de todos os casos confirmados desde março.

