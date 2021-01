Com a confirmação de 7.826 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Minas chegou a 602.833 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira.

Já é a quinta vez em uma semana que o Estado registra mais de sete mil testes positivos para a doença em um período de um dia. No sábado (9), bateu recorde ao contabilizar 8.399 novos casos.

Conforme o levantamento, 14 pessoas perderam a vida por complicações da doença de ontem para hoje, totalizando 12.750 óbitos. Dos 853 municípios mineiros, 717 já atestaram ao menos uma morte pelo vírus.

Por outro lado, a SES informou que 538.004 pessoas já se recuperaram da enfermidade em Minas. Outros 52.079 pacientes seguem em observação médica.

Belo Horizonte lidera o Estado em número de infectados e mortos. A capital mineira já registrou 68.264 casos de Covid e 1.959 óbitos. Logo atrás vem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 45.805 testes positivos e 759 vítimas.

Covid em BH

Os indicadores de monitoramento da pandemia seguem em estado de alerta em Belo Horizonte. De acordo com as informações do boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado nesta terça, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dedicados aos pacientes diagnosticados com a doença, é de 86,2% em hospitais das redes pública e privada da capital mineira.

