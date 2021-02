Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, Minas já imunizou 176.777 pessoas contra o novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nesta terça-feira (2).

As primeiras doses foram recebidas por 162.129 profissionais de saúde, 11.083 idosos em instituições de longa permanência, 875 pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.690 índios que vivem em aldeias.

Ao todo, o Estado já distribuiu 496.160 unidades da vacina. Todos os imunizados pertencem ao grupo prioritário do Programa de Imunização Nacional (PNI), do Ministério da Saúde.

Infectados

Conforme o boletim, em 24 horas, 4.707 mineiros testaram positivo para a doença, totalizando 740.972 casos. No mesmo período, 32 vítimas da enfermidade foram computadas em Minas. Ao todo, 15.126 pessoas perderam a vida pelo vírus.

O número de recuperados, por outro lado, segue crescendo. Já são 664.226 pacientes curados desde o início da pandemia, em março do ano passado. Outros 61.620 seguem em observação, internados ou em acompanhamento médico.

Números na capital

De acordo com o “Vacinômetro”, painel da SES que monitora o número de imunizados no Estado, 53.698 profissionais de saúde já receberam a primeira dose da vacina em BH. Dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) indicam que 89.994 pessoas já testaram positivo para o coronavírus na cidade e 2.264 moradores da capital já perderam a vida para a doença.

O número médio de transmissão por infectado (Rt) é de 0,90 atualmente, menor índice desde outubro do ano passado. Os leitos de enfermaria também continuam em queda, com 54% das vagas ocupadas em unidades de saúde do município. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes diagnosticados com a Covid-19 chegou a 75,7% e segue no nível vermelho.

